Facebook и Twitter вместе с крупнейшими СМИ будут бороться с дезинформацией

Facebook, Twitter и более 20 крупнейших мировых СМИ присоединились к организации First Draft News, созданной для борьбы с распространением недостоверной информации. Об этом сообщает Yahoo News.

Дженни Сарджент, управляющий директор First Draft News, сообщила, что фильтровать ложную информацию в соцсетях нелегко.

«Эту проблему в одночасье не решить, но вместе мы сможем с ней справиться», — сказала она.

Сарджент сообщила, что коалиция уже разрабатывает тренинги для журналистов с целью улучшения качества новостей в интернете и социальных сетях.

В коалицию СМИ вошли The New York Times, The Washington Post, Agence France-Presse, Propublica, Euronews, Youtube, CNN, International Business Times, Buzzfeed News. К ней ранее присоединились международная правовая организация Amnesty International, Европейский центр журналистики и американский институт прессы.

Организация First Draft News была основана в прошлом году при поддержке Google News Lab. Одним из ее первых проектов стала проверка пользовательского видео на канале YouTube.