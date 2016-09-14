СМИ сообщили о «дыре» в 27 млрд рублей в Финпромбанке

Банк России в ходе проверки выявил «дыру» в капиталах Финпромбанка на сумму 27 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.

Также стало известно, что 14 сентября должно состояться собрание акционеров, на котором будет осуждаться ликвидация банка и направление регулятору ходатайства об аннулировании или отзыве лицензий.

Собеседник агентства сообщил, что 22 июня на встрече с акционерами банка первый заместитель председателя ЦБ Алексей Симановский сообщил собственникам о наличии «дыры» и предложил закрыть ее на сумму 20 млрд рублей. При этом источник подчеркнул, что эти проблемы касаются только Финпромбанка, а не банковской группы в целом, в которую входят также «АйМаниБанк» и платежная система «Таможенная карта».

В свою очередь, в Банке России давать комментарии в связи с ситуацией в Финпромбанке отказались.

По данным РИА Рейтинг, Финпромбанк по итогам шести месяцев текущего года занимал 96-е место среди российских кредитных организаций с активами в размере 60,2 млрд рублей. Согласно отчетности банка на 1 августа, в нем хранится частных вкладов на 16,3 млрд рублей.