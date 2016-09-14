Васильева уволила автора идеи о лишении ученых степеней через суд

Глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила об увольнении сотрудника ведомства, который внес положение об усложнении лишения ученых степеней в готовящийся законопроект. Об этом пишет ТАСС.

«Я провела внутреннюю проверку, что произошло реально. Выяснилось, что один из сотрудников министерства, не посоветовавшись ни с директором департамента, ни с его заместителем, сделал такие изменения, чем внес большую сумятицу. Он уволен, потому что люди так не работают», — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что недопустимо принимать какие-либо нормы, мешающие общественному контролю в выявлении недобросовестных ученых.

По словам Васильевой, единственная цель, которую преследовал новый законопроект, - предоставление иностранным гражданам возможности проведения научных исследований в России.

«Он должен защитить отношения с иностранными учеными, работающими у нас. Допустим, ученый в каком-то институте хочет защитить диссертацию, работая в России. И вопрос был в том, можно ли это сделать на английском языке. Это единственные поправки, которые должны были вноситься», — подчеркнула Васильева.

7 сентября СМИ сообщили, что Минобрнауки собирается внести норму, согласно которой лишение ученой степени за плагиат возможно будет только после того, как суд признает нарушение авторских прав.

Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин заявил, что принятие поправки станет «полной победой плагиаторов».

9 сентября Совет по науке осудил эту поправку в законопроект. Он призвал Минобрнауки отозвать этот документ, так как закон «нанесет значительный вред российской науке и научно-образовательному сообществу».