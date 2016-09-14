Fitch сообщил о росте доверия к Банку России

Высокая ключевая ставка Центробанка негативно влияет на развитие экономики России, но это краткосрочные потери. Об этом Вloomberg сообщило руководство рейтингового агентства Fitch.

«Если вы доверяете Центробанку, то в долгосрочной перспективе экономика получит выгоду. Сейчас главным является повышение доверия к мерам по контролю инфляции», — сказал старший директор Fitch Пол Гэмбл.

Он также сообщил, что достичь к концу года уровня инфляции в 4% не удастся, но близко подойти к этому уровню вполне возможно.

Вloomberg сообщает, что в конце этой недели Центробанк второй раз в этом году понизит процентные ставки. 37 экономистов из 42 опрошенных агентством утверждают, что 16 сентября Центробанк снизит ключевую ставку до 10%, остальные считают, что она останется на прежнем уровне — 10,5%.

«Доверие получить не так уж легко, но Центробанк заслужил его своими продуманными действиями», — подчеркнул Гэмбл.