КПРФ предложила раздать россиянам доход от добычи нефти

Депутаты КПРФ внесли законопроект в Госдуму, согласно которому граждане РФ должны получить право на выплаты из доходов федерального бюджета. Во внимание берутся доходы от добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает РИА Новости.

Право на получение части дохода будет иметь гражданине РФ, имеющие трудовой стаж не менее девяти месяцев на финансовый год и не получавшие за это время пособие по безработице, а также состоявшие на учете в службе занятости, но не получавшие пособия. Кроме того, на выплаты могут рассчитывать пенсионеры, трудовой стаж которых составляет не менее пяти лет.

По мнению авторов законопроекта, такой шаг позволит мотивировать россиян к официальному оформлению трудовых отношений, а также стимулирует уменьшение теневого сектора экономики страны.

Отметим, что предполагаемые выплаты не являются фиксированными, и их размер будет зависеть от ряда факторов.

В первый финансовый год планируется распределение 20% от суммы доходов от добычи полезных ископаемых на территории РФ, в каждый последующий - на два процента больше, чем в предыдущий. Таким образом, в случае принятия законопроекта КПРФ в 2017 году расходы на выплаты россиянам могут составить 364,36 млрд рублей, добавляет агентство.