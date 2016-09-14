Прокуратура Дагестана проверит сведения о случаях женского обрезания

Генеральная прокуратура Дагестана поручила прокурору республики проверить информацию о случаях женского обрезания. Об этом говорится в письме заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, текст которого поступил в распоряжение агентства РИА Новости.

Проверка будет проведена в ответ на обращение певицы Дианы Гурцкой. Она, являясь председателем комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой о проверке сведений о случаях женского обрезания в Дагестане.

«Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководителем нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Республики Дагестан поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о результатах», — сказано в письме.

18 августа Совет по права человека РФ (СПЧ) направил доклад правозащитного фонда «Правовая инициатива» о женском обрезании в удаленных районах Дагестана в генеральную прокуратуру.

Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что оно представляет собой реальную проблему, с которой доводилось сталкиваться членам СПЧ.

Муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев назвал женское обрезание панацеей от разврата.

19 августа депутат Мария Максакова внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за женское обрезание.

«Как правило, жертвами "женского обрезания" становятся именно малолетние девочки, которые не могут в силу возраста противостоять травмирующей их процедуре, в связи с чем взрослые, ее допускающие, должны нести повышенную ответственность за содеянное», — заявила она.