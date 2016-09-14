В Якутии медведь задрал геолога

В Якутии в Сунтарском районе на группу геологов алмазодобывающей компании АЛРОСА совершил нападение медведь. Об этом сообщает SakhaPress.

При нападении хищника один из геологов пропал.

Нападение зверя произошло поздно вечером 12 сентября. Это случилось на территории особо охраняемой природной зоны «Очума».

Геологи отреагировали на крик мужчины из своей группы, но, когда они вышли к месту происшествия, то увидели только силуэт медведя и следы крови. Наутро они сообщили о случившемся.

Сейчас на месте инцидента работает ледственная группа МВД и прокуратуры.