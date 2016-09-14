Помощник прокурора из Чечни задержан после стрельбы на свадьбе

В отношении помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова прокуратура Москвы возбудила служебную проверку. Как сообщает ТАСС, поводом для нее послужила информация об участии Гучигова в инциденте со стрельбой в свадебном кортеже 11 сентября.

«В ходе проверки будет дана оценка законности действиям Гучигова, исполнения им требований федерального законодательства, присяги прокурора и кодекса этики прокурорского работника. В случае выявления фактов нарушений в действиях прокурорского работника к нему будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения из органов прокуратуры», — сообщил официальный представитель генпрокуратры Александр Куренной. Он также сообщил, что Гучигов задержан в связи с возбуждением уголовного дела по факту хулиганства.

11 сентября был задержан автомобиль Porsche, объявленный в розыск после сообщений о стрельбе. Очевидцы рассказали, что находившийся в Porsche в свадебном кортеже мужчина открыл огонь во время движения по Ленинградскому проспекту столицы.

12 сентября СМИ сообщили, что к ответственности были привлечены восемь водителей из свадебного кортежа в Москве, участники которого устроили стрельбу в воздух на дороге. В отношении нарушителей составлены 17 административных протоколов.