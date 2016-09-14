В новой iOS 10 обнаружены сбои в работе

О некорректной работе нового программного обеспечения iOS 10 сообщили сотни пользователей Apple, передает Bloomberg.

Пользователи пожаловались, что из-за возникшей ошибки при загрузке обновлений операционной системы через Wi-Fi не смогли запустить свои устройства.

Компания Apple пояснила, что с этой проблемой клиенты столкнулись в первый час после открытия доступа к обновлению, а также принесла свои извинения.

Отметим, что новое обновление iOS 10 стало доступно 13 сентября для владельцев смартфонов и планшетов Apple.