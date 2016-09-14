При столкновении трех машин на Кутузовском проспекте погиб полицейский

В Москве на Кутузовском проспекте при столкновении трех легковых автомобилей погиб полицейский, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Крупное ДТП, в котором участвовал служебный автомобиль полиции, произошло недалеко от станции метро «Славянский бульвар». Отмечается, что в ДТП погиб только полицейский, а несколько человек пострадали, им была оказана помощь.

Происшествие вызвало большую пробку на проспекте, так как движение транспорта в обе стороны было фактически заблокированным.

Как уточняет Life, жертвой ДТП на Кутузовском проспекте стал сотрудник ГУВД Московской области, капитан полиции Кондратенко М.

2 сентября на Кутузовском проспекте автомобиль Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с президентским BMW. СМИ сообщили о том, что автомобилем BMW управлял водитель Управделами президента РФ. В результате ДТП он погиб.

Ранее, 21 июля, на Кутузовском проспекте BMW, который, по неподтвержденным данным, числится за Министерством обороны, сбил человека. СМИ утверждали, что погибший в результате наезда являлся сотрудником ГИБДД.