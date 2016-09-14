Полиция задержала подозреваемого в нападении на Павла Лобкова

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего уроженца ближнего зарубежья по делу о нападении ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе УВД по центральному округу Москвы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 5 ОРЧ УВД по ЦАО задержали одного из подозреваемых в совершении преступления», - говорит собеседник агентства.

Задержанный был ранее судим за кражу и находился в федеральном розыске за угон транспортного средства, отмечает пресс-служба УВД.

Ранее сообщалось, что Лобков подтвердил факт нападения. Возбуждено уголовное дело по статьям ограбление и нанесение телесных повреждений.