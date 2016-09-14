СМИ узнали имя объявленного в розыск главы обувного ритейлера

Объявленным в розыск МВД руководителем группы компаний, продающих одежду и обувь, является один из акционеров компании «ЦентрОбувь» Сергей Ломакин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Речь идёт о "ЦентрОбуви" и ее акционере Сергее Ломакине. Дело возбуждено в связи с невыплатой крупных кредитов "Газпромбанку". Следствие подозревает, что средства, выданные в качестве кредитов на обеспечение работы торговой сети, были мошенническим путем направлены на другие цели», — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что сумма ущерба гораздо меньше упомянутых некоторыми СМИ 9 млрд рублей.

«Нет, речь идет о гораздо меньшей сумме. Вероятно, эта цифра появилась по источникам в кредитных организациях, может быть, это их расчеты. Но в уголовном деле фигурирует несколько других цифр, вместе они все равно дают сумму меньшего масштаба», — сообщил источник.

Напомним, ранее появилась информация о том, что МВД РФ объявило в федеральный розыск главу обувной сети по обвинению в мошенничестве.