«ЦентрОбувь» прокомментировала объявление в розыск своего акционера

Представители компании Retail Brands Collection (RBC), владеющей 32,6% «ЦентрОбуви», выступили в защиту объявленного в федеральный розыск акционера Сергея Ломакина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст заявления компании.

«Контролирующие акционеры компании, владеющие около 60%, Анатолий Гуревич, Дмитрий Светлов и президент группы "ЦентрОбувь" Андрей Нестеров в сговоре с корпоративными рейдерами, контролируя операционный бизнес, выводят активы компании и препятствуют подписанию соглашений с кредиторами», - говорится в заявлении RBC.

В заявлении также подчеркивается, что основные владельцы «ЦентрОбуви», «давая ложные показания и вводя следствие в заблуждение», ведут бизнес через новые созданные обувные компании, используя украденные средства.

RBC сообщила, что в правоохранительные органы было подано заявление для защиты интересов кредиторов, а также миноритарных акционеров.

В свою очередь, Дмитрий Светлов опровергает обвинения RBC. «Это все ложь, я не знаю, что тут комментировать. Я уже два года высказываю свое мнение. Он весь мир обвиняет. В этой ситуации разбираются банки и МВД. Следствие шло четыре месяца, я уже очень много сказал — и вот результат», - цитирует Светлова агентство.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск главу обувной сети по обвинению в мошенничестве.