В правительстве устранили разногласия по выплате 5 тысяч рублей пенсионерам

Минфин и Минтруд устранили разногласия по поводу законопроекта о выделении единовременной выплаты пенсионерам в 5 тысяч рублей и готовы в осеннюю сессию внести документ на рассмотрение Госдумы, сообщает Rambler News Service.

О таком решении 14 сентября сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Ранее, 9 сентября, глава правительства поручил министерствам труда и финансов в течение суток устранить все разночтения и согласовать законопроект.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью ТАСС подтвердил, что правительство одобрило законопроект о единовременной выплате пенсионерам. «Мы все разногласия, уточнения сняли, законопроект был сегодня рассмотрен на заседании правительства, одобрен и будет внесен в Государственную думу»,— цитирует агентство слова Максима Топилина.

Министр также уточнил журналистам, что пенсионеры получат единовременную выплату по отдельному графику. «Где-то он будет совмещен с январскими выплатами пенсии, где-то будет отдельно доставляться. Задача поставлена перед нами и "Почтой России", чтобы это было в январе доставлено»,— его слова цитирует РИА Новости.

Максим Топилин подчеркнул, что индексаций пенсий работающим российским пенсионерам в 2017-2019 годы не будет, однако для них предусмотрен компенсирующий механизм после окончания трудовой деятельности. «Они [компенсацию индексации] получат, когда выйдут на пенсию, и не будут работать. То есть если допустим за три года, которые работающий пенсионер работал, индексация составит в совокупности нарастающим итогом за три года 15% или 16%, то есть когда он выйдет на пенсию, он получит плюс эти 16% индексации. Ему ее как бы возвратят»,— пояснил он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что на индексацию в виде единовременной выплаты пенсионерам будет выделено более 221 млрд рублей. Деньги получат 44 миллиона пенсионеров, Компенсации положены всем пенсионерам, получающим деньги через Пенсионный фонд России, вне зависимости от того, работают они или нет. Он уточнил, что деньги переведут в январе, они не будут облагаться налогом.