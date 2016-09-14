«Газпром» получил первое разрешение на морской участок «Турецкого потока»

В рамках подготовительных процедур по возобновлению проекта «Турецкий поток» «Газпром» получил по дипломатическим каналам первое разрешение органов власти Турции на строительство морского участка газопровода. Об этом сообщается на сайте компании.

«Хотелось бы отметить оперативность и слаженность работы с турецкими партнерами на первом этапе реализации проекта "Турецкий поток"», — написал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

7 сентября СМИ сообщили, что турецкие власти выслали по дипломатическим каналам первые разрешения «Газпрому» на реализацию проекта «Турецкий поток» после его возобновления.