Маркин принял извинения «Эксмо» за плагиат в его книге

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин принял извинения издательства «Эксмо», не указавшего источники и выдержки из текстов, включенных в его книгу «Самые громкие преступления ХХI века». Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с недоработкой или технической ошибкой издательством принесены извинения, которые мною приняты. В следующих переизданиях ошибка издательства будет исправлена», — подтвердил информацию Маркин в своей авторской колонке на ресурсе Life.

Он также рассказал, что литературная обработка предоставленной им документальной информации являлась функцией издательства.

Маркин посоветовал «независимым комиссиям» расслабиться и получить удовольствие от чтения интересной книги.

13 сентября издательство «Эксмо» признало, что обвинения в плагиате в адрес представителя СК Владимира Маркина после выхода его книги объясняются отсутствием ссылок на используемые источники.

Ранее журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова обнаружила значительные фрагменты своей статьи.

В плагиате обвинил Маркина и спецкор издательского дома «Коммерсантъ» Илья Барабанов.