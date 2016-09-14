СМИ сообщили об уходе Владимира Маркина из СКР

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин покидает Следственный комитет РФ, сообщает Life.ru

Как отмечает телеканал, слухи о том, что руководитель Управления по взаимодействию со СМИ СКР собирается оставить свою должность и уйти из ведомства, появились еще год назад.

Отметим, что официального подтверждения эта информация не получила. Сам Маркин отказался комментировать информацию о своей отставке. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

В самом СКР также не стали комментировать информацию об уходе Маркина. «Пресс-служба не комментирует данную информацию», — сообщила «Газете.ру» замруководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации ведомства Карина Бекетова.

Владимир Маркин работает в Следственном комитете РФ с января 2011 года. Ранее, с 2007 года, до выделения следователей в отдельное ведомство, он был официальным представителем СКР при Генрокуратуре РФ.

В 2015 году Маркин спел дуэтом с популярным певцом Стасом Пьехой, а в 2016 году выпустил книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», в которой журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова обнаружила значительные фрагменты своей статьи.

Маркин окончил факультет журналистики МГУ, после чего некоторое время работал в газете «Вечерний Челябинск». После переезда в Москву он стал вести программы на Всесоюзном радио. В 1991 году он перешел на Центральное телевидение, где проработал шесть лет.