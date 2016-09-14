«Макдоналдс» уволил тысячи своих сотрудников

Пресс-служба сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» сообщила о передаче своих ресторанов в 13 регионах России по договору концессии другому оператору. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Между ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Региональная сеть предприятий питания» (СПП) подписан договор коммерческой концессии. В соответствии с документом, «Региональная сеть предприятий питания» получает право на развитие бизнеса под брендом «Макдоналдс».

Всем сотрудникам в 13 регионах будет предложена работа в тех же ресторанах с сохранением должностей. Сюда входят: Свердловская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Челябинская область, Курганская область, Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО), Республики Татарстан и Коми, Кировская область, Республика Марий-Эл, Чувашия иУдмуртия.

Сеть ресторанов быстрого питания уведомила службы занятости регионов о сокращении своих сотрудников. Однако это носило формальный характер, так как фактического сокращения не будет, сотрудники будут переведены в СПП.

Ранее сообщалось, что покупателем франшизы «Макдоналдса» стал бизнесмен Кайрат Боранбаев, состоящий в родственной связи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.