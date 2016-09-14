Минфин предложил снова сократить господдержку СМИ

Минфин вновь предложил сократить финансирование государственных СМИ, пишет в среду газета «Ведомости».

Такой вывод издание сделало из методических указаний по определению бюджетных ассигнований на 2017–2019 годы, опубликованных на сайте ведомства.

Документ содержит, в том числе, указания для Роспечати, в которых рекомендовано сократить субсидии двум крупнейшим государственным информационным агентствам — ФГУП «МИА "Россия сегодня"» и ФГУП «ИТАР-ТАСС». Никаких конкретных цифр в отношении этих агентств не дается.

Также рекомендовано сократить финансирование телекомпаниям ВГТРК, RT (бывшая Russia Today), ФГУП «ТТЦ Останкино» и «Общественному телевидению России» «только в том объеме, который не превысит расходы на социально значимый программный продукт».

Кроме того, ведомство хочет сократить субсидии телеканалам на оплату вещания аналогового телевидения в городах с населением меньше 100 000 человек. При этом, как отмечают в министерстве, сокращение должно коснуться лишь тех городов, где уже полноценно работает цифровое телевидение.

Также Минфин предлагает уменьшить субсидии «Российской газете» на распространение тиража для льготных категорий граждан.

Представитель Минфина пояснил «Ведомостям», что проект бюджета на 2017–2019 годы пока не сформирован и в методических указаниях прописаны лишь предварительные данные.

В последний раз сокращение финансирования государственных СМИ было произведено в 2015 году в рамках сокращения расходных статей бюджета. Тогда оно было урезано на 10 процентов. В 2016 году господдержка СМИ была сокращена на 14,3 процента по сравнению с предыдущим годом — до 94,6 млрд рублей.