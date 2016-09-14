Украина подала иск против России за нарушение Конвенции по морскому праву

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подать иск против Российской Федерации в международный суд, касающийся нарушения Конвенции ООН о морском праве, как сообщалось ранее.

МИД Украины официально направил МИД Российской Федерации уведомление об исковом заявлении в арбитражный суд. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.

Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Елена Зеркаль заявила, что через арбитражное производство Украина требует восстановления своих прав как морского государства, возмещения причиненных Россией убытков, а также прекращения со стороны РФ противоправных действий.

Порошенко заявил о грубом нарушении Россией международного права, в том числе нарушении права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей. Глава Украины также заявил, что РФ ворует нефть и газ страны, добывая их на морском шельфе Украины, загрязняя при этом территорию в том числе и при строительстве Керченского моста.

Украинский глава подчеркнул, что обвинения базируются на четких доказательствах, и Украина докажет свою правоту через суд.