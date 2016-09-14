Неизвестные постреляли из автомобиля на МКАД

Сотрудники московских правоохранительных органов объявили в розыск автомобиль и неизвестных, устроивших из него стрельбу. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«На 86 километре МКАД, со слов очевидцев, из автомобиля Range Rover неизвестные произвели выстрелы из неустановленного оружия», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в СВАО и ВАО введен план «Перехват».

Пресс-служба МВД РФ сообщила агентству, что в настоящее время проводится еще одна проверка по сообщению о выстрелах на дороге.

«На 102 километре МКАД гражданин обратил внимание, что из проезжающей машины произведены хлопки. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.