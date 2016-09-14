Немецкая Bayer купила производителя ГМО Monsanto

Одна из крупнейших немецких химических и фармацевтических компаний Bayer приобрела своего американского конкурента Monsanto. Сумма сделки составляет 66 млрд долларов (128 долларов за акцию Monsanto). Об этом сообщается на официальном сайте Bayer.

Отмечается, что цена в 128 долларов за каждую акцию Monsanto превышает ее рыночную стоимость на 44% по состоянию на 9 мая 2016 года. Стороны также обговорили размер неустойки, которую Bayer заплатит в случае срыва сделки. На этот случай в компании готовы заплатить 2 млрд долларов.

Сделка будет полностью завершена в концу 2017 года.

Генеральный директор немецкой Bayer Вернер Баумана отметила, что это слияние является важным шагом вперед для бизнеса и укрепит глобальные лидирующие позиции Bayer. Баумана также подчеркнула, что сделка также станет прекрасной возможностью для сотрудников компании применять все инновации в охватываемом секторе.

Объединение двух глобальных компании поможет сократить издержки в области научных разработок и продвижения продукции. Отметим, что Monsanto специализируется на производстве генно-модифицированных семян сои, хлопка и кукурузы.

Однако некоторые эксперты предполагают, что последствия сделки могут стать невыгодными для фермеров в случае роста цен на продукцию объединенных компаний после ее оптимизации. Об этом пишет «Коммерсантъ».