Пескова поразило количество обнаруженных у Захарова денег

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздерживается от оценок относительно нашумевшего дела замначальника управления «Т» управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Однако, он отмечает, что задержание полковника является результатом целенаправленной работы органов по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Мы знаем, что последовательно проводится линия на борьбу с коррупцией. Собственно, этот случай, весьма поражающий своими объемами, - это очень красочное тому подтверждение. Мы знаем, что само министерство внутренних дел предпринимает соответствующие проверочные действия. Это действительно последовательная работа, целенаправленная, кропотливая. И это красочное свидетельство тому, что эта работа ведется», - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, на данный момент не поднимается вопрос об отставках в руководстве МВД.

«Насколько мне известно, пока какой-либо речи ни о каких отставках не идет. Сначала, наверное, нужно, еще раз повторяю, дождаться результатов следствия, перед тем как давать какие-то оценки. Вы знаете, что, по всей видимости, следствие в начальной стадии, и потом, конечно, в любом случае, необходим суд», - подчеркнул пресс-секретарь Песков.