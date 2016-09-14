Мосгорсуд признал законным отказ по иску Навального к Киселеву

Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска руководителя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального о защите чести и достоинства к телекомпании ВГТРК, телеведущему Дмитрию Киселеву и журналисту телеканала «Россия 1» Евгению Попову, передает «Интерфакс».

Таким образом, решение об отказе в удовлетворении иска Навального к ответчикам вступило в законную силу.

Алексей Навальный обратился в московский районный суд с соответствующим заявлением из-за анонса фильма «Эффект Браудера», показанного 10 апреля в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым». В фильме утверждалось, что деятельность Навального финансируется зарубежными спецслужбами. Истец просил признать изложенные журналистами сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство.

12 июля судья Савеловского суда Москвы Борис Удов отказал оппозиционеру в удовлетворении требований его иска. В свою очередь, представитель ответчиков Елена Забралова заявила, что «часть из девяти высказываний, оспариваемых Навальным, не относятся к нему самому, часть относится к действиям иных лиц, часть не содержит порочащих сведений». Кроме того, по ее мнению, некоторые из оспариваемых фрагментов являются «оценочными суждениями».

Ранее 14 февраля издание «Коммерсантъ» сообщило, что оппозиционер Алексей Навальный подал в Конституционный суд (КС) жалобу на отказ Тверского суда Москвы рассматривать его иск к президенту РФ Владимиру Путину о «бездействии в предотвращении конфликта интересов» при выделении 1,75 млрд долларов из Фонда национального благосостояния проекту СИБУРа «Запсибнефтехим». В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает никакой информацией о жалобе Алексея Навального в КС.