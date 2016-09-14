Песков сообщил об отутствии у него сведений об иске Навального в КС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает никакой информацией о жалобе Алексея Навального в Конституционный суд РФ, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, очень много утверждений и обвинений, претензий и так далее выдвигается к президенту, зачастую авторы этих претензий обращаются в суды, выполняются необходимые судебные процедуры. Вот, больше сказать нечего. Что касается, в курсе президент или не в курсе, не могу вам ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

Речь идет об иске, поданном оппозиционером в ответ на отказ Тверского суда рассматривать иск к Владимиру Путину.