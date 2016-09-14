Навальный обжаловал в Конституционном суде отказ от его иска к Путину

Оппозиционер Алексей Навальный подал в Конституционный суд (КС) жалобу на отказ Тверского суда Москвы рассматривать его иск к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно нормам Кодекса административного судопроизводств (КАС), если иски должны рассматриваться в судебном порядке, то суды могут их не принимать. По мнению Навального, эта норма не позволяет ему предъявить административное исковое заявление президенту.

КАС предусматривает возможность обжалования актов президента в Верховном суде, но не устанавливает его порядок. Навальный считает, что таким образом нарушаются конституционные права граждан на судебную защиту.

Жалоба оппозиционера передана на изучение судье.