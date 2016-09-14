Следователи предъявили новое обвинение экс-главе Коми Гайзеру

Следственный комитет России предъявил бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по двум эпизодам взяточничества, сообщает «Интерфакс».

Об этом было объявлено в среду на заседании Мосгорсуда во время рассмотрения ходатайства о продлении ареста Гайзеру.

Из материалов следствия, зачитанных в суде, следует, что новое обвинение экс-главе Коми было предъявлено 31 августа.

В деле Гайзера, сообщила судья, также появился еще один эпизод мошенничества. Подробности новых обвинений, предъявленных экс-губернатору республики Кому, пока не раскрываются.

7 сентября экс-губернатору Коми ужесточили обвинение. Одна из статей, по которой обвиняют Вячеслава Гайзера, заменена на более тяжкую: с мошенничества на получение взятки в особо крупном размере.

В результате Гайзер стал обвиняться в создании преступного сообщества, в получении взятки в особо крупном размере, легализации полученных преступным путем средств и мошенничестве. По совокупности преступлений бывшему губернатору грозит до 25 лет лишения свободы.