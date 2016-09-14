Защита Захарченко удивилась новым обнаруженным миллиардам

Адвокат арестованного врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко заявил, что не располагает информацией относительно обнаруженных в ходе проверки 300 млн евро на счетах в Швейцарии.

«Мы видим (сообщения СМИ), материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счетах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают», - цитирует слова защитника Юрия Новикова агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось об обнаружении еще 300 млн евро. Средства находятся на счетах зарегистрированных на имя отца Захарченко офшорных фирм.

Напомним, что полковник полиции Дмитрий Захарченко был арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, а также по подозрению в получении взятки. В ходе расследования у него были изъяты денежные средства на общую сумму более 8 млрд рублей.