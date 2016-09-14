Обама обвинил Трампа в подражании Путину

Президент США Барак Обама заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина примером для подражания. Об этом пишет Вloomberg.

Он также подчеркнул, что не может себе представить Рональда Рейгана, который боготворил бы кого-то.

Барак Обама напомнил, что политика России осуждается многими лидерами стран мира за игнорирование норм международного права и нарушения прав человека.

«Мне приходится вести дела с Путиным потому, что я должен поддерживать отношения с Россией. Это часть внешней политики. Но я не говорю, что это мой пример для подражания», — сообщил Обама.

Президент США признал, что между республиканцами и демократами всегда были разногласия. Но подчеркнул, что настоящее положение дел не вписывается ни в общее представление о партии Авраама Линкольна, ни в концепцию свободы Рональда Рейгана.

По его мнению, Дональд Трамп заставит партии отвернуться друг от друга и всего мира, и он не сможет предложить серьезных путей для решения существующих проблем.