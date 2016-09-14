В Минфине допустили нефть по 30 долларов в ближайшие годы

Замглавы Минфина РФ Максим Орешкин назвал допустимой ценой на нефть 30 долларов за баррель в ближайшие несколько лет, передает РИА Новости.

Среди потенциальных обстоятельств, которые могут привести к развитию такого сценария, Орешкин назвал серьезные предпосылки для жесткого падения экономики Китая и скрытое ужесточение денежно-кредитных условий в США, которые сдерживают экономическую активность.

«С одной стороны, это рост доходности на глобальном рынке, рост доходности в США — рост ставки LIBOR делает инвестиции заграницу более выгодными. С другой стороны, история с рынком недвижимости — если рост цен и схлопывание пузыря на рынке недвижимости Китая произойдет одновременно. Это, конечно, серьезные предпосылки для жесткой посадки китайской экономики», — заявил Орешкин в своем выступлении на конференции рейтингового агентства Fitch.

По его словам, если будут реализованы такие негативные прогнозы по динамике мировой экономики, то нефтяной рынок ждут новые потрясения. Инвесторам и нефтедобытчикам в очередной раз придется пересмотреть прогнозы по динамике спроса. При этом стрессовый сценарий, по мнению замглавы Минфина РФ, будет составлять порядка 30 долларов за баррель в ближайшие несколько лет.

Максим Орешкин при этом подчеркнул, что бюджет РФ пока балансируется только при цене нефти в 80 долларов за баррель. «Хорошая новость в том, что половину пути мы уже прошли — снизились со 110 до 80 долларов. Сейчас будем постепенно продолжать движение дальше. Задача бюджетной политики сделать так, чтобы бюджет балансировался при 40-50 долларах», — заявил представитель ведомства.

В среду, 14 сентября, мировые цены на нефть демонстрируют умеренную положительную динамику на фоне сообщения Американского института нефти (API) о запасах нефти в США. По состоянию на 08:05 по Москве стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,30% — до 47,24 доллара за баррель.