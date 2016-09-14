Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин покидает свой пост в ведомстве и будет работать в сфере, никак не связанной с его нынешней деятельностью. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следственным органам.

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — рассказал агентству собеседник.

Сроки ухода Маркина из СК РФ пока неизвестны.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что Маркин собирается подать в отставку. Однако ни он сам, ни пресс-служба Следственного комитета эту информацию комментировать не стали.