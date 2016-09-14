ВКС РФ отразили нападение боевиков ИГ на Пальмиру

Российские ВКС отразили наступление боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) на сирийскую Пальмиру. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира.

«Борьба с ИГИЛ продолжается. Вчера ВКС России нанесли удары в районе севернее Пальмиры, где сконцентрировались боевики ИГИЛ для наступления на этот город», — отметил он.

Всего при атаке ВКС удалось уничтожить 250 террористов и до 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

Напомним, что исторический город Пальмира был освобожден от боевиков в марте этого года. Более чем за полгода террористы уничтожили ряд памятников истории в городе.