Конгресс УЕФА официально снял Платини с поста президента организации

Знаменитый в прошлом французский футболист, бывший глава УЕФА Мишель Платини официально сообщил, что покидает свой пост. Трансляция конгресса в Афинах, на котором Платини выступил с прощальной речью, на момент написания этой заметки ведется на сайте организации.

«Хочу сказать, что совесть моя перед вами чиста. Я буду продолжать оспаривать обвинения в свой адрес в суде. Каждый имеет право на свое мнение, и я ни на кого не держу обиды<...>Футбол является зрелищем, а не бизнесом. В него можно играть где угодно: от степей России до саванны Африки. Он принадлежит всем нам, и я призываю вас служить футболу, работая командой<...>Вот-вот будет избран новый президент, и я хочу пожелать ему удачи», — сказал Платини в своей речи.

В настоящее время на конгрессе в Афинах идет голосование за нового президента УЕФА. Кандидатами на пост президента являются глава Футбольного союза Словении Александер Чеферин, президент Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг и руководитель Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр.

21 декабря 2015 года Мишель Платини был отстранен комитетом по этике Международной федерации футбола (ФИФА) на восемь лет по подозрению в незаконном получении от бывшего главы федерации Йозефа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Позднее Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до шести лет. Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию француза, сократив срок его дисквалификации с шести лет до четырех.

26 февраля Джанни Инфантино стал девятым президентом ФИФА. С 1998 по 2015 год организацию возглавлял Йозеф Блаттер, вместе с Мишелем Платини отстраненный от футбольной деятельности на шесть лет из-за коррупции.