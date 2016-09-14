14 сентября 2016, 13:32
Челябинский СК проверит случай отравления ребенка в детсаду травой
Следственный комитет Челябинской области проводит проверку по факту отравления пятилетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.
13 сентября в детском саду деревни Фроловка Красноармейского района Челябинской области мальчик отравился, предположительно, ядовитой травой. Ребенок поступил в отделение реанимации, где медики спасли ему жизнь.
В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего.
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