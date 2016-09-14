Челябинский СК проверит случай отравления ребенка в детсаду травой

Следственный комитет Челябинской области проводит проверку по факту отравления пятилетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.

13 сентября в детском саду деревни Фроловка Красноармейского района Челябинской области мальчик отравился, предположительно, ядовитой травой. Ребенок поступил в отделение реанимации, где медики спасли ему жизнь.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего.