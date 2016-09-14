Под Pokemon Go замаскировался вирус

В официальном магазине приложений Google Play «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную программу, замаскированную под популярную игру Pokemon Go, передает ТАСС.

Вирус скрывается в приложении с именем Guide for Pokemon Go. При загрузке его на устройство вирус получает полный контроль и способен загружать все новые вредоносные программы.

«По оценкам экспертов компании, жертвами зловреда, эксплуатирующего невероятно высокую популярность мобильной игры, потенциально могут стать более 500 тыс. пользователей - именно столько раз было скачано вредоносное приложение», - приводит цитату «Лаборатории» ТАСС.

В компании также отмечают, что вирус передает на сервер создателей информацию о местоположении пользователя, модели его телефона, а также версии операционной системы. После одобрения главного сервера вредоносная программа активизируется.

«Таким образом, киберпреступники отбирают только интересующих их жертв, избегая тех пользователей, которые не попадают в их целевую аудиторию, и исключая из "выборки" возможные виртуальные машины», - добавляют эксперты.