Россия заблокировала крупнейшие порно-сайты

Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации интернет-версии порно-сайтов PornHub и YouPorn, а также предписал провайдерам в течении суток заблокировать к ним доступ.

Данная мера принята относительно PornHub и YouPorn во исполнение решения Бутурлиновского районного суда Воронежской области, а также Первореченского районного суда города Владивостока соответственно. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Некоторые пользователи социальных сетей сообщили в своих постах, что порно-ресурсы недоступны, прикрепляя скриншоты страниц в браузере, где утверждается, что ресурс был заблокирован по решению суда.

Отметим, что во исполнение решения Крыловского районного суда Краснодарского края в сентябре 2015 года Роскомнадзор заблокировал 11 порносайтов, среди которых была русскоязычная версия PornHub.

В апреле 2015 года районный суд Татарстана признал незаконным фактически любое размещенное в сети порно. Но многие сайты с запрещенной информацией продолжали работать, отмечает TJ.