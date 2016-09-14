В конституции Туркмении увеличили срок действия полномочий президента
Меджлис Туркменистана единогласно принял новую конституцию республики, в которой отсутствует положение о возрастном ограничении в 70 лет для избрания на пост президента, передает РИА Новости.
В новой основном законе государства также увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет.
Отмечается, что голосование за принятие новой конституции прошло в рамках заседания Совета старейшин Туркменистана, в котором также приняло участие руководство страны.
«Принятие новой Конституции Туркменистана знаменует собой новый этап социально-экономического и духовного развития страны. Новая Конституция Туркменистана разработана с учетом международного законотворческого опыта на основе признанных норм международного права», — цитирует агентство слова президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.