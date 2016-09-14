Изучена ДНК вымершего «островного убийцы»

Анализ древней ДНК помог уточнить положение на родословном древе млекопитающих незофонтов – небольших, похожих на землероек животных, водившихся на островах Карибского моря и вымерших вскоре после колонизации их испанцами.

Родовое название Nesophontes образовано от греческих слов νήσος «остров» и φόντης «убийца». Точное число их видов неизвестно, некоторые исследователи выделяют до двенадцати, другие считают, что их было не более шести. Незофонты обитали на Кубе, Гаити, Пуэро-Рико, Виргинских и Каймановых островах. Большая часть их скелетных остатков попала в руки палеонтологов благодаря хищным птицам, охотившимся на этих зверьков столетия назад. Пищеварение птиц устроено так, что несъедобные останки добычи (шерсть, перья, кости, хитин насекомых) не проходят через кишечник, а отрыгиваются птицей через некоторое время после питания в виде спрессованного комка. Эти комки называют погадками, и орнитологи используют их для уточнения рациона разных птиц. Кости незофонтов были извлечены из погадок сов Вест-Индии. Радиоуглеродный анализ показал, что среди них нет ни одного образца моложе XV века. Предполагается, что причиной исчезновения этих животных стали крысы, прибывшие на острова в трюмах испанских кораблей.

Ближайшие родственники незофонтов – щелезубы (Solenodontidae), семейство представленное двумя видами на Кубе и Гаити. Так как незофонты и щелезубы считаются одними из самых ранних ветвей млекопитающих, ученым хотелось бы точнее установить их эволюционную историю. Но сделать это трудно, так как в тропических условиях молекулы ДНК быстро деградируют.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution, проанализированы образцы ДНК, которые были извлечены из черепа незофонта N. paramicrus возрастом около 750 лет. Он был найден на территории Доминиканской республики. Полученные данные свидетельствуют, что незофонты отделились от щелезубов по меньшей мере 40 млн. лет назад.