Вероятное погребение еще одного английского короля нашли под автостоянкой

В 2012 году археологи нашли под парковкой в городе Лестер останки короля Ричарда III, погибшего в 1485 году. Теперь же, как сообщает BBC, во время раскопок в Рединге, возможно, удалось обнаружить погребение другого короля – Генриха I.

Генрих был младшим сыном Вильгельма Завоевателя, поэтому его готовили не к правлению, а к духовной карьере. Но его старший брат Вильгельм II после 13 лет правления был убит на охоте, а другого брата – Роберта – Генрих разбил в битве и заточил в темницу. Поэтому в 1100 году Генрих оказался на английском троне. Из-за своей учености он получил прозвище Боклерк («хорошо образованный»). В Англии Генрих запомнился тем, что снизил тяжелые налоги, введенные отцом и братом, а также закрепил равенство саксов и нормандцев перед законом.

После победы над Робертом Генрих стал властителем не только Англии, но и герцогства Нормандского, поэтому он часто бывал на континенте, где вел успешные войны с Людовиком VI. Во Франции он и умер 2 декабря 1135 года, объевшись тушеными миногами. Тело короля было доставлено в Англию и захоронено в основанном им аббатстве города Рединг. В ходе упразднения католических монастырей в XVI веке аббатство было разрушено, а могила Генриха I утеряна.

Сейчас археологи просканировали при помощи георадара почву в том месте, где в XII веке находился главный алтарь монастырского собора. Теперь на этом месте автостоянка, принадлежащая Редингской тюрьме, той самой, которую прославил Оскар Уайльд. Ученые обнаружили в земле средневековую могилу. Судя по ее расположению, она может оказаться местом погребения Генриха I. Теперь министерство юстиции дало разрешение на пробные раскопки на территории тюремной автостоянки.