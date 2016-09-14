Мосгорсуд оставил экс-главу Коми под арестом до 19 декабря

Мосгорсуд продлил до 19 декабря срок ареста экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, подозреваемого в мошенничестве, взяточничестве и создании преступного сообщества, передает ТАСС.

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить Гайзеру срок содержания под стражей на три месяца.

В свою очередь, адвокат Вячеслава Гайзера Вячеслав Леонтьев сообщил, что его подзащитный сидит в СИЗО в камерах с «радикальными исламистами». Защитник добавил, что его клиенту не разрешают свидания с семьей. «Единственная, с кем ему разрешили встретиться, это с престарелой матерью, мотивируя это тем, что встреча может быть последней», — сказал он.

Ранее адвокат назвал несколько конкретных обвинений в адрес бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. «Моему подзащитному вменяется взятка в виде передачи имущества — доли в гостинице "Авалон", которая расположена в Коми», — заявил Леонтьев. Бывшему главе Коми также вменяются два эпизода мошенничества, связанного с птицефабрикой и Сыктывкарским промышленным комбинатом.

В среду СМИ также сообщили, что фигуранты дела Гайзера будут допрошены в качестве свидетелей по делу «Реновы».