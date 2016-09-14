«Новая газета» опубликовала возможный ответ России на расследование по MH17

«Новая газета» опубликовала ​текст, который могут «с большой долей вероятности» взять за основу официального ответа России по итогам расследования прокуратуры Нидерландов крушения малайзийского Boeing летом 2014 года на Украине.

Журналисты утверждают, что текст подготовили специалисты концерна «Алмаз-Антей», он содержит, в частности, подписи представителя концерна Михаила Малышевского.

Эксперты в тексте критикуют отчет журналистской группы Bellingcat о причинах катастрофы. «В своем, претендующем на истину в последней инстанции, итоговом отчете, Bellingcat посвятил концерну целых два раздела: "Версия "Алмаз — Антея" и "Ложные заявления о месте запуска ракеты". Критика и обвинения начинаются прямо с самых первых строк. Давайте попробуем разобраться с претензиями Bellingcat», — говорится в начале документа.

Так, эксперты утверждают, что самолет не мог быть сбит «новой русской ракетой» 9М38М1. В концерне утверждают, что в сюжете​ голландского ТВ о ракете «забыли указать силуэт ракеты 9М38, предшественницы 9М38М1», силуэт которой практически невозможно отличить «даже специалисту», и которая есть на вооружении многих государств, «и естественно, есть на Украине».

В тексте экспертов также содержатся «опровержения заявлений группы Bellingcat о неправдоподобных и противоречивых выводах концерна "Алмаз — Антей"».

Отметим, голландские эксперты должны представить вторую часть доклада о результатах расследования гибели рейса МН17 28 сентября.