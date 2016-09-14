СМИ назвали «Русгидро» новым местом работы Владимира Маркина
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин после ухода из СКР может занять должность заместителя гендиректора энергетической компании «Русгидро», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в топливно-энергетическом комплексе.
«После ухода из СКР Маркин может занять должность заместителя гендиректора "Русгидро" по связям с общественностью и органами госвласти», — цитирует агентства слова собеседника.
Другой источник «Интерфакса» подтвердил, что СКР, вероятнее всего, не будет продлевать полномочия Владимир Маркина, так как 23 ноября ему исполнится 60 лет, а значит, наступит предельный срок нахождения на нынешней должности.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следственным органам подтвердило, что официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин покидает свой пост в ведомстве и будет работать в сфере, никак не связанной с его нынешней деятельностью. «Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — рассказал агентству собеседник. Между тем, сроки ухода генерал-майора юстиции из СК РФ пока неизвестны.
Сам Владимир Маркин комментарии на этот счет давать отказался. От комментариев воздержались и в самом СКР.
В среду на сайте книжного магазина «Москва» появилось сообщение об отмене запланированной на среду встречи Маркина с читателями его новой книги «Самые громкие преступления XXI века в России». «"По независящим от нас причинам встреча с Владимиром Маркиным отменяется. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сзаявлении.