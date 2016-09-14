Стивен Сигал допустил получение российского гражданства

Известный американский киноактер Стивен Сигал сообщил, что может в ближайшем будущем получить российское гражданство. Это заявление он сделал на сахалинском кинофестивале «Край света», сообщает ТАСС.

«Я думаю, российское гражданство — где-то на горизонте. Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут»,— сказал Сигал.

Он отметил не только богатство российской культуры, но и весьма привлекательное для бизнеса расположение острова Сахалин — рядом с Японией.

В региональном Минкульте агентству сообщили, что Сигал встретится с сахалинцами 15 сентября, после показа фильма с его участием на кинофестивале.