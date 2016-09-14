За хищение крупный суммы у банка объявлен в розыск глава обувной сети
Один из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой, объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте МВД.
Он обвиняется в хищении крупной суммы денег у одного из банков России, уже возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
В апреле 2016 года «Газпромбанк» обратился в МВД с просьбой проверить деятельность владельцев и руководства ритейлера «Центробувь». Банк, являющийся один из кредиторов крупнейшей в стране обувной сети магазинов, заподозрил ее руководство в незаконном выводе средств. У компании насчиталось около 12 незаконных сделок, кроме того, образовалась перед банком задолженность в 8,6 млрд рублей.
В начале мая 2016 года после выемки документов в офисе компании и последовавшей проверки следователи заподозрили руководство сети в передаче, вопреки соглашениям с банками, кредитных средств сторонним фирмам.
В отношении «Центробувь» МВД РФ возбудило уголовное дело.