За хищение крупный суммы у банка объявлен в розыск глава обувной сети

Один из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой, объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте МВД.

Он обвиняется в хищении крупной суммы денег у одного из банков России, уже возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

В апреле 2016 года «Газпромбанк» обратился в МВД с просьбой проверить деятельность владельцев и руководства ритейлера «Центробувь». Банк, являющийся один из кредиторов крупнейшей в стране обувной сети магазинов, заподозрил ее руководство в незаконном выводе средств. У компании насчиталось около 12 незаконных сделок, кроме того, образовалась перед банком задолженность в 8,6 млрд рублей.

В начале мая 2016 года после выемки документов в офисе компании и последовавшей проверки следователи заподозрили руководство сети в передаче, вопреки соглашениям с банками, кредитных средств сторонним фирмам.

В отношении «Центробувь» МВД РФ возбудило уголовное дело.