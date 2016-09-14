СМИ сообщли о разводе Герхарда Шредера

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер решил развестись со своей супругой - 53-летней Дорис Шредер-Кепф. Об этом пишет Bild.

Супруги прожили вместе 19 лет.

СМИ уточнили, что документы на развод уже поданы. Как отметили друзья семьи, супруги продолжат вместе заботиться о двоих приемных детях.

Журналисты сообщили о том, что экс-канцлер разъехался с женой, еще год назад. Однако на протяжении всего этого времени Шредер появлялся на людях с супругой.

Отметим, что 72-летний Шредер прерывает уже четвертый брак, а Дорис - первый.