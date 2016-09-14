Кремль пожаловался на «махровую русофобию» на выборах в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет по поводу активного использования в избирательной кампании в США «российской карты», передает ТАСС.

«Мы констатируем, что "российская карта" и "карта" нашего президента временами буквально становится решающей в избирательном процессе США. Нам было бы гораздо приятнее, если бы эта карта играла такую роль в позитивном ключе», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, Москва «видит продолжающееся проявление такой махровой русофобии».

14 сентября действующий руководитель США Барак Обама раскритиковал кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа за любовь к Владимиру Путину. Обама, выступая на митинге в поддержку кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон заявил, что Трамп считает российского лидера Владимира Путина «примером для подражания».

Ранее, 5 сентября, Хиллари Клинтон выразила озабоченность по поводу «достоверных данных» о российском вмешательстве в процесс выборов. Она подчеркнула, что этим должны быть равно озабочены демократы и республиканцы.

В конце июля стало известно о взломе сервера комитета Демократической партии по выборам в Конгресс, в результате которого были похищена и обнародованы тысячи документов. В США заподозрили, что его совершили хакеры, связанные с российскими ФСБ и ГРУ.

В свою очередь, в МИДе РФ назвали бессилием обвинения во вмешательстве России в выборы президента США.