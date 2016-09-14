В отношении фонда Трампа начато расследование

Благотворительный фонд миллиардера Дональда Трампа пройдет проверку прокуратуры Нью-Йорка на предмет соблюдения законов штата о деятельности такого рода учреждений. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова генпрокурора Нью-Йорка Эрик Шнейдермана, прозвучавшие в эфире CNN.

«Мой интерес к этому вопросу на самом деле продиктован моими полномочиями в качестве регулятора деятельности некоммерческих структур в штате Нью-Йорк. И мы были обеспокоены тем, что фонд Трампа, возможно, участвует в какой-то некорректной деятельности с этой точки зрения. И мы расследуем этот вопрос и вступили с ними в переписку», — отметил Шнейдерман. По данным источника Politico, расследование открыто в связи с проведением фондом сомнительных операций в последнее время.

По словам представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Ченга, Шнейдерман является «партийным активистом, который годами закрывал глаза на благотворительный фонд Клинтон», передает Reuters. Ченг считает, что эти заявления — «очередной удар левых, цель которого — отвлечь внимание» от провалов в кампании Хиллари Клинтон.​

Как пишет The Washington Post, сам владелец фонда Трамп внес в него последнее пожертвование в 2008 году, а основной деятельностью организации является перераспределение взносов из других источников. Как выяснили журналисты, в 2013 году фонд Трампа перечислил 25 тысяч долларов политическому комитету, поддерживающему генпрокурора штата Флориды Пэм Понди от Республиканской партии. Понди в этот момент могла отказаться присоединиться к обвинениям генпрокуратуры Нью-Йорка.