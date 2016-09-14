Словенец Александер Чеферин избран президентом УЕФА

Словенец Александер Чеферин избран новым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций по итогам внеочередного конгресса УЕФА в Афинах. Трансляция голосования в прямом эфире велась на официальном сайте организации.

Александер Чеферин, который является президентом Футбольного союза Словении, набрал 42 голоса, его соперник — руководитель Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг — 13.

Новый президент УЕФА избран на срок 2,5 года — до следующего очередного конгресса организации.

«Большое спасибо за фантастическую поддержку. Это большая честь для меня и огромная ответственность, которую вы на меня возлагаете. Мной гордится моя семья, моя пусть небольшая, но красивая страна Словения. Я надеюсь, мной будете гордится и вы», — сказал Чеферин в своем выступлении в Афинах.

Ранее в среду конгресс УЕФА официально снял француза Мишеля Платини с поста президента организации. В декабре Платини был отстранен комитетом по этике Международной федерации футбола (ФИФА) на восемь лет по подозрению в незаконном получении от бывшего главы федерации Йозефа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Позднее Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до шести лет. Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию француза, сократив срок его дисквалификации с шести лет до четырех.

Александер Чеферин родился 13 октября 1967 года в Любляне. Обучался юриспруденции в Люблянском университете. В 2005 году стал сотрудничать с правлением «Литии»— ведущего футзального клуба страны, а также вошел в исполком любительской футбольной команды «Любляна Лойерс». Позже был членом правления люблянской «Олимпии». В 2011 году избран президентом Футбольного союза Словении. В феврале 2015-го эта организация переизбрала его на очередной четырехлетний срок.