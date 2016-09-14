Мемория. Митрополит Вениамин (Федченков)

14 сентября 1880 года родился митрополит Вениамин, экзарх Московской Патриархии в Америке.

Личное дело

Митрополит Вениамин (Иван Афанасьевич Федченков, 1880-1961) родился в селе Вяжли Тамбовской губернии в многодетной небогатой семье. Отец Афанасий Иванович Федченков служил конторщиком. Мать Наталия Николаевна была дочерью диакона. В семье было шестеро детей, жили бедно, порой на грани нищеты. Однако стараниями родителей, в первую очередь — матери, трое детей, в том числе и Иван, получили высшее образование.

Начальное образование он получил дома, к шести годам умел читать, писать и считать. В земскую школу пошел сразу во второй класс, закончил её в девять лет. В 1891 году поступил в уездное училище города Кирсанова. Не закончив последнего года обучения, в 1893 году сдал экзамены в Духовное училище в Тамбове. За ним последовала учеба в Тамбовской духовной семинарии (1897—1903) и Санкт-Петербургской духовной академии (1903—1907).

В ноябре 1907 года Иван Федченков был пострижен в монашество с наречением имени Вениамин в честь священномученика диакона Вениамина Персидского. Пострижение совершил инспектор Академии архимандрит Феофан (Быстров), ставший духовником будущего митрополита.

Уже через месяц Вениамин был рукоположён в иеродиаконы, а еще через неделю - в иеромонахи.

После окончания Академии в 1907 году со степенью магистранта, Вениамин был оставлен профессорским стипендиатом по кафедре библейской истории. В 1910-1911 годах служил личным секретарем архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского) – будущего Патриарха. С 1911 года, уже будучи возведенным в сан архимандрита, занимал должность ректора Таврической семинарии.Был редактором «Таврических епархильных ведомостей».

В августе 1913 года стал ректором Тверской духовной семинарии и пробыл на этом посту до 1917 года включительно. За свое служение награждён орденом святой Анны 2-й степени.

После Февральской революции летом 1917 года на Епархиальном съезде в Твери от курии «дьячков» (церковнослужителей) был избран делегатом на Поместный собор Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. На соборе был сторонником восстановления Патриаршества, с группой соборян из крестьян также выступил против увеличения числа поводов к церковному разводу.

В сентябре 1917 года был избран на должность ректора Таврической духовной семинарии на конкурсной основе из 10 претендентов.

В 1918 году архимандрит Вениамин участвовал во Всеукраинском Церковном соборе в Киеве. Собор отверг идею автокефалии Православной церкви на Украине, утвердил каноническое единство с Патриархом Московским и всея России и автономный статус Православной церкви на Украине в составе Православной российской церкви.

В феврале 1919 года был хиротонисан во епископа Севастопольского, викария Таврической епархии.

После восстановления советской власти в Крыму епископ Вениамин был арестован в июне 1919 года. Формальным предлогом к аресту послужила обнаруженная у него фотография умершего от сыпного тифа офицера, личного друга владыки. После 8 дней ареста и допросов Вениамин был освобождён из заключения.

Вскоре после занятия белыми Крыма владыка объявил о присоединении к Белому движению. В конце марта — начале апреля 1920 года он принял предложение П. Н. Врангеля возглавить военное духовенство Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) и был назначен Епископом армии и флота. Неоднократно выезжал на фронт, в том числе — на передовую, бывал под обстрелом.

В ноябре 1920 года епископ Вениамин на линкоре «Генерал Алексеев» вместе с остатками Русской Армии и гражданскими беженцами эвакуировался из Крыма.

После прибытия в Константинополь, владыка вошёл в созданный генералом Врангелем «Русский Совет». Выступил одним из главных сторонников организации самостоятельной церковной жизни русских беженцев (первоначально митрополит Антоний склонялся к тому, что русские беженцы должны были перейти в юрисдикции тех поместных Церквей, на территории которых они оказались) и вошёл в Высшее русское церковное управление на Юго-Востоке России, восстановленное в Константинополе 19 ноября 1920 года на борту парохода «Великий князь Александр Михайлович»

Постановлением ВРЦУ епископ Вениамин был назначен председателем комиссии по подготовке Всезарубежного церковного собора. На Русском всезаграничном церковном соборе, проходившем с 21 ноября по 2 декабря 1921 года в Сремских Карловцах последовательно выступал против превращения Собора в политическое мероприятие и использования панихиды по семье Николая II в политических целях.

После получения в Сремских Карловцах указа Патриарха Тихона об упразднении ВРЦУ епископ Вениамин единственный из находившихся за границей и входивших в ВРЦУ архиереев принял указ к исполнению. Кроме того, владыка Вениамин отказался поддержать «секретные постановления» архиереев о том, чтобы не принимать распоряжений Патриарха, если архиереям они «покажутся несвободными»

После этих событий Вениамин, оставаясь Епископом армии и флота, удалился в 1922 году в монастырь Петковица в Сербии. Он собрал более 20 человек братии, наладил монастырскую жизнь.

В 1923 году архиепископ Пражский и всея Чехословакии Савватий (Врабец) пригласил владыку Вениамина для помощи в миссионерской деятельности и окормлении православных приходов Карпатской Руси. Вениамин ушёл с поста Епископа армии и флота и осенью 1923 года стал викарием архиепископа Савватия в Карпатской Руси.

Миссионерская деятельность владыки в Закарпатье продолжалась около восьми месяцев, за это время число приходов Константинопольской Патриархии там увеличилось с 21 до 42. В поездках по Карпатской Руси владыка неоднократно из-за отсутствия православных храмов устраивал богослужения на открытом воздухе, в том числе зимой на снегу.

Несмотря на запреты и давление со стороны местных властей, владыка продолжал миссионерскую деятельность до мая 1924 года, когда был выдворен из Чехословакии и вернулся в Сербию. Он вновь поселился в монастыре Петковица.

Летом 1925 года о. Вениамин по приглашению митрополита Евлогия (Георгиевского) приехал в Париж, где стал исполнять обязанности инспектора в Свято-Сергиевском православном богословском институте. Преподавал пастырское богословие, литургику, сектоведение, славянский язык и Священное Писание Ветхого Завета.

В конце 1926 года был назначен законоучителем Крымского кадетского корпуса в сербском городе Белая Церковь и стал настоятелем в русском приходе. В феврале 1927 года рукоположил в иеромонахи будущего архиепископа Иоанна (Шаховского).

Летом 1927 года третий раз удалился в монастырь Петковица.

В ноябре 1927 года епископ Вениамин дал подписку о лояльности Московскому Патриархату: «…даю обещание Православной Высшей Церковной Власти, что буду пребывать в повиновении ей, принимая к руководству и исполнению все её церковные указы и распоряжения, какие во имя и для блага Святой Православной Церкви будут издаваться; и обязуюсь согласовать с ними своё поведение за-границей».

После этого на два года удалился на покой в скит св. Саввы Сербского близ сербского монастыря Студеница.

В 1929 году по просьбе епископа Шабацкого (Урошевича) вернулся к настоятельству в монастыре Петковица, но осенью вновь был вызван архиепископом Евлогием, бывшим тогда в юрисдикции Московского Патриархата, в Париж для возобновления преподавательской деятельности в Свято-Сергиевском институте. В апреле 1932 года был возведён в сан архиепископа.

В мае 1933 года Вениамин прибыл в Нью-Йорк для чтения лекций о православии, а в ноябре уже был назначен архиепископом Алеутским и Северо-Американским. В июне 1938 года был возведён в сан митрополита..

После нападения Германии на Советский Союз выступал с призывами к русской эмиграции забыть разногласия и оказывать помощь СССР. Возглавлял работу Медицинского комитета помощи России, собиравшего средства и медикаменты для нужд Красной армии; был активистом Международного комитета помощи России.

В декабре 1944 года митрополит Вениамин получил приглашение прибыть в Москву для участия в Поместном соборе 1945 года, созываемого для избрания Патриарха Московского и всея Руси после смерти патриарха Сергия.

В январе 1945 года, спустя почти четверть века пребывания на чужбине, владыка Вениамин ступил на землю родины.

Участвовал в Поместном соборе Русской православной церкви в Москве, выборах и интронизации патриарха Алексия I, после чего вернулся в США. 30 июня 1945 года получил гражданство СССР.

К концу служения митрополита Вениамина в Северной Америке в 1947 году американский Экзархат Русской православной церкви насчитывал около 50 приходов. В августе 1947 года он был назначен митрополитом Рижским и Латвийским. В феврале 1948 года прибыл в Ригу.

За время управления Рижской кафедрой добился разрешения на издание бюллетеня Рижской епархии «Вести», подготовил к открытию двухлетние пастырские курсы, устроил в Дубултах под Ригой скит (под видом архиерейской дачи) с храмом св. равноапостольного князя Владимира, где летом совершал богослужения. Однко нараставший долгое время конфликт с местными уполномоченными Совета по делам РПЦ привел в итоге к тому, что Вениамин был смещён с Рижской кафедры.

В марте 1951 года он был назначен митрополитом Ростовским и Новочеркасским (с февраля 1954 года именовался митрополитом Ростовским и Каменским). На ростовской кафедре особо не конфликтовал с местными Уполномоченными по делам РПЦ: подписался на государственный заем, активно принимал участие в подписке под воззванием Всемирного совета мира и дал благочинным указания разъяснять верующим о необходимости участия в этих подписках, а также «всегда охотно, лояльно выполнял советы, пожелания и указания уполномоченного Совета». Однако после того, как Вениамин разослал по епархии в октябре 1955 года доклад «Утешительное слово», в котором сообщил, что православная вера жива во всех слоях советского общества, несмотря на антирелигиозную кампанию, митрополита вызвали в Москву и по возвращению он сообщил, что уходит с кафедры.

В конце ноября 1955 года был назначен митрополитом Саратовским и Балашовским. Но и на этом посту в Совет по делам РПЦ на митрополита поступали многочисленные доносы; в конце 1956 года рассматривался вопрос о возбуждении против него уголовного дела. В итоге в декабре 1957 года Совет по делам РПЦ рекомендовал патриарху отправить Вениамина на пенсию.

20 февраля 1958 года митрополит Вениамин был уволен на покой с благословением пребывать в Псково-Печерском монастыре. Проживая в монастыре, совершал, когда позволяло состояние здоровья, богослужения и проповедовал в монастырских храмах, писал на различные духовные темы и редактировал написанное ранее, завершил начатую в США книгу «О вере, неверии и сомнении». Незадолго до кончины лишился дара речи.

Владыка Вениамин скончался 4 октября 1961 года. Похоронен в пещерах Псково-Печерского монастыря.

Митрополит Вениамин

Чем знаменит

Выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, деятель русского зарубежья, крупнейший духовный писатель XX века.

Митрополит Вениамин оставил обширное наследие. Среди его трудов — работы, посвящённые догмату искупления, литургическому наследию Церкви, объяснению молитвы Господней, имяславию, жизнеописанию Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского, сокращение и дополнение «Житий» Димитрия Ростовского и другие. Мемуары митрополита Вениамина, как отмечает Алексей Светозарский, «являются ценным источником по русской церковной и гражданской истории 1-й половины XX века».

О чем надо знать

В конце XX века Псково-Печерский монастырь начал ходатайствовать о канонизации митрополита Вениамина. До сих пор ведётся сбор материалов для подготовки к прославлению владыки в лике преподобных отцов Псково-Печерских.

Прямая речь

Проповедь епископа Вениамина в Севастополе, 1920 год: «Для Церкви и белые, и красные, если только они верующие, одинаково приемлемые, а следовательно, я, работая с белыми, не ухожу от народа».

О Русском всезаграничном церковном соборе: «Перед концом, по предложению члена Собора Н-ва, мне, как главному инициатору и организатору Собора, пропели многолетие… Но я глубоко раскаивался, что создавал его… Конечно, самая идея была совершенно правильна и необходима, но её испортили политические страсти людей».

О верности Московскому патриархату: «Если бы моя мать стала бы проституткой, я бы от неё не отрёкся, но Русская Церковь проституткой не стала, а попала в плен. Я от неё никогда не отрекусь».

Саратовский уполномоченный Совета по делам РПЦ В. Филиппов о деятельности Вениамина: «За короткий период пребывания в Саратове митрополит Вениамин проявил себя как махровый реакционер, монархист, для которого чужды советский народ, родина, патриотизм, о чём он намекает и даже говорит в беседах со священниками, преподавателями и воспитанниками семинарии… По моему глубокому убеждению в лице митрополита Вениамина мы имеем дело с плохо замаскированным врагом советского государства и народа».

Митрополит Антоний Сурожский о Вениамине: «У него была какая-то изумительная простота, таких простых людей надо с фонарем искать. Но с другой стороны, в этом было что-то замечательное. Я помню, как-то на Трехсвятительском подворье — я пришел почему-то поздно, и вижу: Владыка Вениамин лежит на каменном полу, завернувшись в свою черную монашескую мантию, даже без подушки, — просто лежит. Я ему говорю: «Владыка, что Вы здесь делаете?» — «Ты знаешь, я здесь спать устроился» — «Как, у Вас разве комнаты нет?» — «Знаешь что, сейчас на моей кровати спит один нищий, на матрасе другой, еще один спит на подушках, а еще другой — на моих одеялах. Так я здесь устроился, потому что в мантии моей мне тепло».

8 фактов о митрополите Вениамине

Встречи с Иоанном Кронштадтским в 1904—1908 годах и его богослужения произвели глубочайшее впечатление на Вениамина. В течение всей последующей жизни он относился с большим почитанием к о. Иоанну, обращался к его наследию и посвятил ему ряд своих творений («Отец Иоанн», «Подвиг преподобничества», «Отец Иоанн Кронштадтский» и др.).

После оставления Крыма Красной армией двое сотрудников Севастопольской ЧК, в том числе сотрудник, проводивший допрос Вениамина, были арестованы и приговорены к смертной казни. Получив от них письмо с просьбой о заступничестве, он сумел добиться у коменданта Севастополя отмены смертной казни. В дальнейшем владыка неоднократно обращался к генералу Петру Врангелю с просьбами о помиловании, пока не был издан специальный указ, запрещающий подобные обращения.

Приняв предложение П. Н. Врангеля возглавить военное духовенство Вооружёнными силами Юга России в качестве Епископа армии и флота, Вениамин стал первым более чем за 200 лет и единственным за время Гражданской войны архиереем, официально возглавившим русское воинское духовенство.

По инициативе епископа Вениамина был подготовлен и предварительно одобрен Врангелем проект указа о запрещении матерной брани в войсках. Однако главнокомандующий так и не утвердил его из-за недовольства подобной мерой высшего офицерского состава Русской Армии.

В первой серии фильма «Бег» Вениамин выведен как епископ Африкан (артист Николай Горлов), прибывший на фронт в ноябре 1920 года в одном вагоне с главкомом Русской армии П. Н. Врангелем.

Еще в 1926 году Вениамин принял решение о возвращении в Россию и обратился в советское торгпредство в Париже с запросом. Из Москвы был получен положительный ответ и указание выдать епископу Вениамину визу для въезда в СССР. Но за несколько часов до намеченного оформления документов владыка получил срочное письмо от митрополита Евлогия, в котором последний умолял его не ехать в СССР, поскольку этот поступок мог иметь непредсказуемые последствия в среде белоэмигрантов. В результате Вениамин отказался от возвращения, о чём в дальнейшем, по его словам, сожалел.

К концу служения митрополита Вениамина в Северной Америке американский Экзархат Русской православной церкви насчитывал же около 50 приходов.

Автобиографические очерки «На рубеже двух эпох» владыка начал писать по совету Генерального консула СССР в США Евгения Киселёва

Материалы о митрополите Вениамине

На рубеже двух эпох. Митрополит Вениамин (Федченков)

«Сердцем веруется в правду». Жизнь и книги митрополита Вениамина

Воспоминания о митрополите Вениамине. Митрополит Антоний (Блюм) Сурожский

Статья о митрополите Вениамине в Википедии