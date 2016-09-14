Теннисистка Уильямс ответила на обвинения в допинге

Американская теннисистка, олимпийская чемпионка Винус Уильямс заявила, что ее разочаровала публикация данных из ее медицинской карты из базы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ее слова опубликованы на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я была разочарована, узнав сегодня, что мои личные медицинские данные были взломаны хакерами и опубликованы без моего разрешения», — отметила Уильямс.

Она пояснила, что соблюдала правила американской антидопинговой программы, а препараты ей выписали «исключительно для терапевтического использования» после «строгого процесса согласования» употребления. Уильямс подчеркнула, что для назначения этих препаратов были «серьезные медицинские показания, а исключение было сделано «независимой группой докторов по законным медицинским причинам».

Между тем ситуацию с допингом сестер Уильямс прокомментировал российский МИД: